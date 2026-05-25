Ирина Федишин показала своего 15-летнего сына-красавца и растрогала его поздравлениями

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин публично обратилась к своему старшему сыну Юрию.

В этом году 25 мая артистка празднует важную дату — ровно 15 лет назад она впервые стала мамой. Именно в этот день день день рождения празднует ее первенец Юрий, который родился в браке с продюсером Виталием Човником.

В своем Instagram исполнительница в новом амплуа с челкой опубликовала нежное фото с именинником и посвятила ему теплые слова. На фотографии Юрий предстал в футболке и джинсах, а также привлек внимание тем, что уже стал заметно выше своей звездной мамы.

«Мой дорогой сыночек, поздравляю тебя с Днем рождения. Сегодня тебе уже 15. Как быстро летит время… Кажется, еще совсем недавно ты был маленьким мальчиком, а сегодня ты уже взрослый, умный, добрый и ответственный юноша. Ты — моя радость, гордость и вдохновение. На тебя всегда можно положиться. У тебя доброе сердце, ты искренний и старательный», — обратилась певица.

Ирина Федишин с сыном / © instagram.com/irynafedyshyn

Также Ирина пожелала сыну крепкого здоровья, счастья, верных друзей и исполнения желаний. Артистка отметила, что они с отцом всегда будут поддерживать его и оставаться рядом.

К слову, вместе с мужем Виталием Човником певица воспитывает двух сыновей. Младшему Олегу в июле исполнится 11 лет. Ранее Федишин также признавалась, что она с мужем не исключает появление третьего ребенка в будущем.

