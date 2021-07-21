Ирина Федишин показала, как на 80-летии своего дедушки гуляла

Артистка с родными устроила дедушке настоящий праздник.

Украинская певица Ирина Федишин, которая в начале июля отметила 6-летие младшего сына, рассказала о еще одном празднике в ее семье.

Так, на днях был день рождения у дедушки исполнительницы Антона. Ему исполнилось 80 лет.

instagram.com/irynafedyshyn

По этому случаю Ирина вместе с родными устроили большое застолье, а в качестве звезд пригласили "Лисапетний батальон".

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

"У нашего дедушки Антона сегодня 80 лет. Поздравляем! Пусть Господь дарует крепкое здоровье на долгие годы жизни. PS: собрались родные, сделали для дедушки праздник", — сообщила Ирина.

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

По просьбе дедушки, своими песнями юбиляра порадовала и звездная внучка, а также правнуки. На праздник дедушки Ирина Федишин надела белые облегающие штаны ы черный топ с V-вырезом.

instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, что не так давно Ирина Федишин в мини-юбке с венком на голове воплотила образ обольстительной нимфы. Артистка устроила фотосессию на природе.

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