Ирина Федишин показала своего папу и восхитила его поздравлениями

Украинская певица Ирина Федишин обратилась к папе по случаю важного праздника.

Сегодня, 6 января, родной человек артистки отмечает день рождения. Так, в своем фотоблоге Ирина посвятила папе публикацию. На изображении певица предстает с именинником на фоне елок. Вероятно, фотография была сделана во время семейного отдыха в Карпатах.

Ирина Федишин с папой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Под фото Федишин оставила теплые поздравительные слова для отца:

"Пап, поздравляю с Днем рождения! Лучший папа, самый заботливый дедушка, любим безгранично. Спасибо за Вашу заботу и любовь. Спасибо Богу, что Вы у нас есть. Пусть Господь дарит крепкое здоровье и счастливые долгие годы жизни. С Днем рождения", – растрогала знаменитость.

В свою очередь, поклонники звезды также разделили праздничные эмоции и присоединились к поздравлениям:

Самые искренние и лучшие поздравления Вашему папе

Поздравляю отца с днем рождения! Желаю исполнения всех желаний и всего наилучшего

Самые искренние поздравления! Крепкого здоровья, мира, семейного уюта и долгих лет жизни

Напомним, недавно Ирина Федишин показала редкое фото со своей мамой, с которой тоже отдыхала в горах.

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