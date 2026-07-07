Ирина Федишин показала своего подросшего 11-летнего сына и растрогала обращением к нему

Ирина Федышин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин публично поздравила своего сына Олега.

На днях парню исполнилось 11 лет. По этому случаю артистка опубликовала совместное фото с именинником и показала, как его поздравляла. В частности, семья попозировала с шариками и тортом на фоне фотозоны.

В то же время Федишин обратилась к сыну с трогательными пожеланиями. Она вспомнила о появлении Олега на свет и как быстро он повзрослел. Звездная мама засыпала его теплыми словами, выразила свою любовь и пожелала самого главного — мира в свободной Украине.

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Ирина Федышин с сыном Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

«Мой Олежка, сегодня тебе уже 11 лет! Кажется, еще совсем недавно я во второй раз стала мамой, а сегодня передо мной уже такой взрослый, добрый, искренний и умный парень. Время пролетело невероятно быстро. Пусть Господь оберегает тебя на каждом шагу, дарит крепкое здоровье, счастливую судьбу, верных друзей и исполнение всех твоих мечтаний. Больше всего наше желание, чтобы ты рос в мирной, свободной Украине. Пусть этот день поскорее станет реальностью для всех наших детей. Любим тебя безгранично! С Днем рождения, наш дорогой сынок!» — написала артистка.

Поклонники сразу присоединились к поздравлениям в комментариях. Они также пожелали Олегу счастливого детства, крепкого здоровья, исполнения мечт и мирного будущего, а также отметили, что парень заметно повзрослел.

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