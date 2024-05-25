Ирина Федишин показала своего подросшего сына и удивила, что подарила ему на 13-летие

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о празднике в семье.

В своем фотоблоге певица запостила редкие фото с сыновьями. Исполнительница рассказала, что сегодня, 25 мая, ее сын Юрий отмечает 13-летие. Как признается Ирина, во время концертного тура ей удалось найти время для того, чтобы преподнести для сына оригинальный сюрприз. В частности, вся семья отправилась в Диснейленд и сделала несколько атмосферных снимков на фоне замка.

Ирина Федышин с сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федышин с сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федышин с сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Мой Юрчик, мое солнышко, с Днем рождения! Не верится, что тебе уже 13 лет. Как быстро бежит время. Очень тебя любим и гордимся: умный, добрый, сообразительный, веселый, надежный. Так много нам с папой уже помогаешь. Спасибо Богу за тебя. Прошу крепкого здоровья, счастливой судьбы и мирного неба. Находясь в туре с детьми, несмотря на плотный график, удалось сделать им подарок и посетить Disney World", - обратилась к имениннику звездная мама.

Напомним, недавно Ирина Федишин залюбовала фото с семьей мужа и нежно поздравила свекровь с днем рождения. К тому же, исполнительница показала, как они вместе провели время.

Читайте также: