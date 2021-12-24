Ирина Федишин показала видео, как в мороз прыгнула в снег в купальнике

Артистка еще та экстремалка.
Известная певица Ирина Федишин устроила зимнее развлечение.
Так, артистка распарилась в горячем чане, после чего в купальнике с разбегу прыгнула в снег. Соответствующее видео знаменитость разместила в своем Instagram. Звезда поделилась, что получила кучу положительных эмоций.
"Впервые прыгнула в снег в купальнике. Конечно, после того, как тело изрядно разогрелось. Честно… Мне понравилось! Хочу еще", – написала Ирина.
В комментариях фанаты написали, что тоже любят такой отдых.
- Классный контраст
- Закаляешься
- В чане купалась и это супер
- Это так круто
- По вашим эмоциям заметно, что вам понравилось
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