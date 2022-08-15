Ирина Федишин показала жуткие кадры разрушенных Бучи, Бородянки и Гостомеля: "Ужасные руины"

Исполнительница Ирина Федишин сегодня, 15 августа, посетила разрушенные оккупантами Бучу, Бородянку и Гостомель.

В своем Instagram Знаменитость показала жуткие, что после себя оставили оккупанты. Повсюду разрушены и выжжены дома, постройки, взорваны мосты.

Как отметила Ирина, от увиденного у нее просто стынет в жилах кровь, ведь за каждым уничтоженным зданием стоит разрушенная человеческая судьба.

"Гостомель, Буча, Бородянка... Ужасные руины... От увиденного, мороз по телу и онемение от ужаса, через какие тяжелые испытания проходит Украина... За каждым разбитым и сожженным домом тысячи разбитых человеческих судеб. Рашисты — это террористы и изверги...", — с болью написала исполнительница.

К слову, украинцы уже постепенно начали отстраивать то, что уничтожили российские оккупанты. Впрочем, масштабы разрушений слишком велики, и на это понадобится немало времени и ресурсов.

Напомним, недавно Ирина Федишин ездила на передовую. Там знаменитость встретилась с украинскими защитниками и сфотографировала "трофейную" технику.

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