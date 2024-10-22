Ирина Федишин показалась с мамой, на которую похожа как две капли воды, и похвасталась урожаем грибов

Украинская певица Ирина Федишин показалась с мамой и похвасталась урожаем грибов.

Вскоре артистка отправляется в осенний концертный тур. Исполнительницу ждет немало выступлений в разных городах Украины. Поэтому перед гастролями знаменитость провела время с семьей. В частности, певица прогулялась по лесу вместе с мамой, на которую звезда, как утверждают поклонники, похожа на две капли воды.

Прогулка выдалась достаточно продуктивной. Исполнительница вместе с мамой собрала три полных корзины грибов, а именно опят. Артистка уже опубликовала фото, где они с родным человеком хвастаются находками.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Перед концертом в Тернополе представилась прекрасная возможность прогуляться по лесу и собрать с мамой грибочков, потому что уже завтра (23 октября – прим. ред.) будет не до грибочков. Стартует наш осенний тур", — поделилась с поклонниками исполнительница.

Напомним, недавно Ирина Федишин показывала нового члена семьи. Артистка вместе с мужем осуществила мечту сыновей и завела собачку.

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