Ирина Федишин показалась с мужем на фоне океана и публично обратилась к нему

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 3 января, муж звезды и ее продюсер Виталий Човнык празднует день рождения. Счастливые супруги проводят этот день в Лос-Анджелесе, где Ирина выступает с благотворительным концертом. Певица призналась, что очень гордится именинником, который посвящает себя не только работе и семье, но и помогает Украине.

"С Днем рождения, мой любимый Витусик! Лучший муж, отец, семьянин, продюсер! Пусть мечты сбываются, вдохновение не покидает! И самое главное – будь нам здоров. Твой труд для Украины вдохновляет! Без тебя весь результат от наших концертов для ВСУ был бы невозможным. Ты неутомим и несокрушим! Люблю тебя и горжусь тобой", - поздравила Федишин.

Ирина Федишин и Виталий Човнык / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А накануне пара с сыновьями посетила Голливуд и побывала в самых популярных местах. В частности, попозировали для семейного фото на фоне памятного знака на Голливудских холмах. А также все вместе побывали на звездной Аллее славы.

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Ирина Федишин показывала, как с 9-летним сыном колядовала по улицам США.

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