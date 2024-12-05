Ирина Федишин показалась с подросшими сыновьями и рассекретила, как с ними развлекается в США

Однако звезда поехала за границу, чтобы в первую очередь отыграть благотворительные концерты.

Украинская певица Ирина Федишин показалась с двумя заметно подросшими сыновьями в США.

Артистка приехала в Америку с важной целью. В частности, у исполнительницы благотворительный тур, в рамках которого она будет давать концерты в разных городах США весь декабрь, в том числе и в новогодние праздники, и до середины января. В перерывах между выступлениями Ирина Федишин проводит время с семьей.

Ирина Федышин с сыновьями в США / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В частности, знаменитость показала, как развлекалась с сыновьями – Юрием и Олегом. Они все вместе посетили парк развлечений в Орландо – Disney World. Конечно, артистка с сыновьями наделала немало атмосферных фото.

Кстати, в США уже активно готовятся к новогодним праздникам, так что вокруг все украшено разными декорациями. Ирина Федишин сейчас находится в штате Флорида, где зима не прохладная. Артистку удивляет то, что вокруг вообще нет снега.

Ирина Федышин с сыновьями в США / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно рэпер Потап показался с 16-летним сыном за границей. Музыкант поделился, как проводил время с подростком.

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