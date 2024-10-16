Ирина Федишин показалась с родителями и сыновьями и рассекретила, как с ними развлекалась во Львове

Украинская певица Ирина Федишин показалась с семьей и рассекретила, как с родными развлекается во Львове.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала фото с самыми дорогими. Как призналась артистка, во Львове она повела семью в особое место, где сама последний раз была еще в школьные годы. В частности, они посетили спектакль в Оперном театре. Компанию Ирине Федишин составили ее сыновья, муж и родители.

Певица отметила, что они получили кучу впечатлений и были приятно удивлены увиденным спектаклем. Артистка призналась, что в очередной раз убедилась, как необходимы положительные эмоции в столь сложные времена.

Ирина Федишин с родителями, мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Уже и не помню, когда я была на спектакле в Оперном театре. Пожалуй, это было еще в школе. Сходить с детьми и родителями — это было море впечатлений. В который раз убедилась, как важно дарить людям положительные эмоции, особенно в такое непростое время", – отметила артистка.

Напомним, ранее Ирина Федишин откровенно рассказывала о проблемах со здоровьем. Врачи даже на время запретили артистке выходить на сцену.

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