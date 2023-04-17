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Ирина Федишин показалась в Донецкой области и объяснила, почему поехала на фронт

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Федишин показалась в Донецкой области и объяснила, почему поехала на фронт

Ирина Федишин на востоке Украины / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Компанию артистке составил муж Виталий Човник.

Украинская певица Ирина Федишин поехала на восток Украины, в частности, в Донецкую область, где ведутся активные боевые действия с российскими оккупантами.

Как в Instagram рассказала знаменитость, у ее поездки благотворительная цель. Артиста лично отвезла украинским защитникам пикапы, на которые постоянно собирает средства на концертах, привезла военным пасхальные пасхи и спела, чтобы поддержать боевой дух.

Ирина Федишин на востоке Украины / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин на востоке Украины / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Поехали к ребятам: поддержать, попеть, раздать пасхи и лично отвезти автомобили. Для меня это были очень особые встречи и моменты", — поделилась артистка.

Ирина Федишин поехала в Донецкую область не сама. Компанию знаменитости составил ее муж, продюсер Виталий Човник.

Ирина Федишин с мужем на востоке Украины / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин с мужем на востоке Украины / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, у Ирины Федишин на фронте погиб двоюродный брат Роман. У артистки остался бронежилет родного человека, который стал для нее памятной вещью. Однако исполнительница решила отдать его, ведь он может пригодиться другому защитнику.

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Дата публикации
Просмотры
557
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