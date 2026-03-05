Ирина Федишин получила особенную награду от президента и растрогала заявлением

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Украинская певица Ирина Федишин получила от президента Владимира Зеленского особенную награду.

Об этом артистка рассказала в Instagram. Знаменитость поделилась, что ей вручили "Золотое сердце". Этой наградой отметили волонтерскую деятельность исполнительницы. К слову, Ирина Федишин с первых дней полномасштабной войны занимается волонтерством и активно помогает армии.

Также артистка уже трогательно прокомментировала получение награды. Артистка отметила, что отметили не только ее волонтерскую деятельность, но и всех тех, кто ей донатит, участвует в аукционах, помогает организовывать и закрывать сборы.

Реклама

Ирина Федишин и Владимир Зеленский / © instagram.com/irynafedyshyn

"Эта награда - не только моя. Это награда каждого, кто рядом со мной на этом пути. Спасибо моей волонтерской команде, которая ежедневно делает невозможное возможным. Спасибо моему мужу за поддержку, веру и силу идти вперед. И, конечно, спасибо моему зрителю - каждому, кто приходит на концерты, поддерживает, донатит и помогает. Без вас этого всего просто не было бы", - делится артистка.

Певица отметила, что и в дальнейшем будет активно поддерживать войско и не будет останавливаться. Ирина Федишин уже передала 400 автомобилей защитникам и обещает, что эта цифра будет только увеличиваться.

Именно такую награду получила Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский наградил группу "Курган и Агрегат" и актера Александра Рудинского орденом "За заслуги" III степени.