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Дата публикации
Категория
Гламур
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Ирина Федишин после потери дочери обвинила врачей в халатности: в роддоме отреагировали

После заявлений Ирины Федишин о возможной халатности медиков Больница Святой Анны сообщила о проверке Минздрава, обнаруженые нарушения и увольнения врача.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин недавно пережила потерю дочери и назвала виновных в трагедии.

Артистка пережила смерть дочери, которую носила под сердцем на восьмом месяце беременности. Со временем она рассказала еще об одном трагическом последствии: после пережитого ей удалили матку, так что возможности родить ребенка в будущем у нее больше нет.

После потери певица публично рассказала об обстоятельствах, предшествовавших госпитализации, и выразила претензии к медикам. В частности, она заявила, что врач, которая осматривала ее дома ночью, по ее мнению, не уделила положению должного внимания. Также Федишин упрекнула больницу из-за отсутствия дежурного специалиста, который мог бы провести ультразвуковое обследование.

Муж артистки Виталий Човнык также заявлял о намерении назвать фамилии людей, которых семья считает причастными к трагедии.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Роддом во Львове уже прокомментировал трагедию, которую пережила украинская певица Ирина Федишин, и ее обвинения в адрес медиков.

В заведении подтвердили, что после внеплановой проверки Министерства здравоохранения в связи с трагическим случаем получили замечания, которые должны быть устранены до 1 декабря. Также там сообщили, что врач, осматривавший артистку дома перед госпитализацией, больше не работает в больнице, а для медиков ввели круглосуточное дежурство специалистов УЗИ.

В своем заявлении медучреждение выразило соболезнования Ирине и ее семье и подчеркнуло, что понимает их желание выяснить обстоятельства потери ребенка. В то же время подробности медицинской помощи певице там не разглашают, ссылаясь на врачебную тайну.

Как сообщили в больнице, 29-30 октября заведение проверяла комиссия Министерства здравоохранения Украины. Клинико-экспертная комиссия оценивала качество оказанной медицинской помощи. Кроме того, случай был рассмотрен на медицинском совете самого учреждения.

Пост Больницы Святой Анны

Пост Больницы Святой Анны

По результатам государственного надзора больница получила замечания и обязалась устранить выявленные недостатки до 1 декабря. Одним из принятых мер стало круглосуточное дежурство врачей ультразвуковой диагностики. Отдельно администрация объяснила, почему прекратила сотрудничество с врачом, который Ирина избрала для родов.

«Врач, которую выбрала Ирина для родов и осматривала ее дома до госпитализации, больше не работает в Больнице Святой Анны. Оказание медицинской помощи вне учреждения самовольно врачом — это грубое нарушение правил работы больницы. После того, как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены», — говорится в заявлении.

В медучреждении также заверили, что намерены предоставить Министерству здравоохранения окончательные решения по результатам рассмотрения заключения клинико-экспертной комиссии в установленные сроки. В то же время, там поблагодарили медиков, которые оказывали помощь певице в критическом состоянии и, по словам представителей больницы, спасли ей жизнь.

«Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать потерю. Но наша обязанность — сделать все зависимое от нас, чтобы обстоятельства этой трагедии получили достойную оценку, а недостатки были устранены», — отметили в учреждении.

В больнице добавили, что открыты к диалогу с семьей и готовы предоставить необходимые разъяснения.

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