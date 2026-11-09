Ирина Федишин после потери дочери обвинила врачей в халатности: в роддоме отреагировали

Ирина Федишин

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Украинская певица Ирина Федишин недавно пережила потерю дочери и назвала виновных в трагедии.

Артистка пережила смерть дочери, которую носила под сердцем на восьмом месяце беременности. Со временем она рассказала еще об одном трагическом последствии: после пережитого ей удалили матку, так что возможности родить ребенка в будущем у нее больше нет.

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После потери певица публично рассказала об обстоятельствах, предшествовавших госпитализации, и выразила претензии к медикам. В частности, она заявила, что врач, которая осматривала ее дома ночью, по ее мнению, не уделила положению должного внимания. Также Федишин упрекнула больницу из-за отсутствия дежурного специалиста, который мог бы провести ультразвуковое обследование.

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Муж артистки Виталий Човнык также заявлял о намерении назвать фамилии людей, которых семья считает причастными к трагедии.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Роддом во Львове уже прокомментировал трагедию, которую пережила украинская певица Ирина Федишин, и ее обвинения в адрес медиков.

В заведении подтвердили, что после внеплановой проверки Министерства здравоохранения в связи с трагическим случаем получили замечания, которые должны быть устранены до 1 декабря. Также там сообщили, что врач, осматривавший артистку дома перед госпитализацией, больше не работает в больнице, а для медиков ввели круглосуточное дежурство специалистов УЗИ.

В своем заявлении медучреждение выразило соболезнования Ирине и ее семье и подчеркнуло, что понимает их желание выяснить обстоятельства потери ребенка. В то же время подробности медицинской помощи певице там не разглашают, ссылаясь на врачебную тайну.

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Как сообщили в больнице, 29-30 октября заведение проверяла комиссия Министерства здравоохранения Украины. Клинико-экспертная комиссия оценивала качество оказанной медицинской помощи. Кроме того, случай был рассмотрен на медицинском совете самого учреждения.

Пост Больницы Святой Анны

По результатам государственного надзора больница получила замечания и обязалась устранить выявленные недостатки до 1 декабря. Одним из принятых мер стало круглосуточное дежурство врачей ультразвуковой диагностики. Отдельно администрация объяснила, почему прекратила сотрудничество с врачом, который Ирина избрала для родов.

«Врач, которую выбрала Ирина для родов и осматривала ее дома до госпитализации, больше не работает в Больнице Святой Анны. Оказание медицинской помощи вне учреждения самовольно врачом — это грубое нарушение правил работы больницы. После того, как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены», — говорится в заявлении.

В медучреждении также заверили, что намерены предоставить Министерству здравоохранения окончательные решения по результатам рассмотрения заключения клинико-экспертной комиссии в установленные сроки. В то же время, там поблагодарили медиков, которые оказывали помощь певице в критическом состоянии и, по словам представителей больницы, спасли ей жизнь.

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«Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать потерю. Но наша обязанность — сделать все зависимое от нас, чтобы обстоятельства этой трагедии получили достойную оценку, а недостатки были устранены», — отметили в учреждении.

В больнице добавили, что открыты к диалогу с семьей и готовы предоставить необходимые разъяснения.

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