Ирина Федишин потеряла дочь: Ефросинина, Решетник, Ротару и другие с болью отреагировали на горе

Ирина Федишин, Маша Ефросинина, Григорий Решетник

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Украинские знаменитости выразили соболезнования Ирине Федишин и ее семье после известия о потере неродившейся дочери на последних месяцах беременности.

Трагическую новость сообщил муж певицы Виталий Човнык. Он опубликовал черно-белое фото из больницы и признался, что ситуация могла стоить жизни не только их ребенку, но и самой Ирине. В настоящее время артистка находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

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До недавнего времени супруги с нетерпением ждали появления третьего ребенка, который вот-вот должен был появиться на свет. Ирина и Виталий уже воспитывают двух сыновей, а новость о том, что они ожидают дочь, принесла семье особую радость. Певица даже посвятила нерожденной девочке песню «Серденько».

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Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

После известия о трагедии коллеги и друзья артистки стали оставлять слова поддержки в Instagram. Среди тех, кто отозвался на горе семьи — Даша Астафьева, Аурика Ротару, Маша Ефросинина, Светлана Тарабарова, Кристина и Григорий Решетники и другие.

«Очень тяжелые дни для всех… невыразимая боль. Соболезнование вашей семье», — написала Даша Астафьева.

Кристина Решетник призналась, что трудно найти слова в такой ситуации, но пожелала семье сил пережить потерю: «Сложно подобрать слова. Да поможет Господь пережить потерю. Мы с вами, примите самые искренние соболезнования». Ее муж Григорий Решетник призвал молиться за семью: «Примите искренние соболезнования, давайте молиться».

Аурика Ротару: «Мои соболезнования вашей семье».

Светлана Тарабарова: «Боже. Обнимаем вас всей семьей, боль невыразима».

Наталья Денисенко: «Боже, это такое горе, наши соболезнования».

Маша Ефросинина передала Ирине свои объятия: «Мои самые крепкие объятия Ирине и всей вашей семье».

Оля Цыбульская пожелала певице сил и здоровья, а Соломия Витвицкая выразила поддержку близким и пожелала Ирине скорейшего выздоровления.

Пост Виталия Човныка

Отдельно на реакцию пользователей соцсетей обратила внимание ведущая Маричка Падалко. Она осудила комментарии, в которых люди связывали трагедию с тем, что певица открыто рассказывала о беременности и радовалась периоду ожидания чуда. Ведущая резко вступилась за семью и осудила хейтеров.

«„Счастье любит тишину“, „Зачем было показывать беременность?“ Украинские соцсети погрузились в средневековье после трагической новости о том, что Ирина Федишин потеряла на 35 неделе беременности ребенка и, судя по посту ее мужа, едва не умерла сама.

Когда вы пишете такие комментарии женщине, которая потеряла ребенка, это вы фактически его обвиняете, мол, ты сама виновата. Это какой-то средневековый предрассудок, превращающий горе в наказание за радость. Я считаю, что женщина имеет право радоваться беременности и делиться своим счастьем.

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Я родила своих детей до появления соцсетей, но и тогда сталкивалась с осуждением, что покупала детские вещи заранее. У меня к таким людям был простой вопрос, готовят ли они заранее подарки на день рождения или ждут собственно самого дня рождения, чтобы сделать покупку.

Нам хочется верить, если вести себя «правильно», ничего страшного не произойдет. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фото в соцсетях. Они случаются и без них… Я просто хочу выразить искренние соболезнования Ирине и ее семье и пожелать сил все выдержать», — написала Маричка в ответ на все негативные комментарии вокруг новости.

Пост Марички Падалко / © instagram.com/marichkapadalko

Напомним, в тот же день стало известно о смерти комика из «ВКВ» Александра Венедчука, которого все знали как Веню. Украинские звезды также с болью отреагировали на печальную новость.

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