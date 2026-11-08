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Дата публикации
Категория
Гламур
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Ирина Федишин потеряла дочь и осталась без матки: певица назвала виновных и раскрыла детали

Певица впервые призналась, что с ней произошло в больнице Львова, а ее муж уже пообещал назвать фамилии причастных к трагедии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин пережила страшную семейную трагедию — во время беременности она потеряла дочь, а сама едва не умерла из-за тяжелых осложнений.

Артистке пришлось перенести экстренную операцию, во время которой врачи удалили матку. Теперь исполнительница впервые раскрыла подробности той роковой ночи, а ее муж Виталий Човнык пообещал обнародовать еще больше деталей и назвать фамилии людей, к которым у семьи остаются серьезные вопросы.

О пережитом супругах рассказали в Instagram. Ирина в большом посте призналась, что до сих пор пытается принять новую реальность, переживает много боли и много вопросов об обстоятельствах трагедии.

Почему умерла дочь Ирины Федишин

По словам певицы, трагедия произошла в воскресенье, которое поначалу ничем не предвещало беды. Утром Ирина чувствовала себя хорошо, а затем вместе с семьей посетила храм. Там она исповедовалась и причастилась. Артистка напоминает, что во время службы чувствовала движения своей дочери и наслаждалась этими моментами.

Вечером Ирина почувствовала легкую ноющую боль внизу живота. Сначала подумала, что это тренировочные схватки. Однако по возвращении домой неприятные ощущения возобновились. Певица связалась с врачами, наблюдавшими ее беременность. После осмотра дома одна из них предположила, что это преждевременные роды, и рекомендовала препараты и отдых.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Однако боль не проходила, а постепенно становилась сильнее. Около трех часов ночи муж Виталий повез жену в роддом во Львове. Туда они прибыли в 3:55.

Медики пытались прослушать сердцебиение ребенка, но безрезультатно. Впоследствии во время УЗИ стало ясно, что сердцебиения дочери нет. Муж певицы связался с врачом, у которого Ирина проходила обследование во время беременности. Тот, увидев изображение на мониторе, сообщил о полной отслойке плаценты и необходимости немедленной операции.

Как объяснила артистка, кровотечение происходило внутрь, поэтому снаружи его не было видно. От первой боли до операции прошло около 12 часов.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Певице удалили матку: она чуть не умерла

Состояние Ирины было критическим. После операции она проснулась в палате и осознала, что ее дочери больше нет. Впоследствии артистка узнала, что сама находилась на грани жизни и смерти. Из-за тяжелых осложнений врачам пришлось удалить ей матку. Так что певица навсегда упустила возможность самостоятельно родить еще одного ребенка.

В медицинской выписке были указаны три тяжелых последствия пережитого: внутриутробная гибель дочери, удаление матки и геморрагический шок III степени.

«Я потеряла не только дочь… Я больше никогда не смогу родить ребенка», — с болью призналась Ирина.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

У Ирины Федишин есть вопросы к медикам

Отдельно артистка рассказала об обстоятельствах оказания медицинской помощи. Она не понимает, почему после первых жалоб ее не направили в больницу, почему во время домашнего осмотра не проверили сердцебиение ребенка и не измерили артериальное давление.

Также Ирина задала вопрос об отсутствии дежурного врача УЗИ в роддоме и задержки с обследованием. По ее словам, несмотря на тяжелое состояние, ей приходилось самостоятельно передвигаться между этажами больницы с кровотечением, что было очень непросто. Кроме того, в медицинском протоколе отмечено, что ее транспортировали на каталке, хотя, как утверждает певица, этого не было.

Ирина подчеркнула, что не медик и не берется самостоятельно устанавливать причины трагедии. В то же время, она надеется, что все обстоятельства будут выяснены, а руководство медицинского учреждения сделает необходимые выводы.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Муж Ирины Федишин пообещал назвать фамилии виновных

После откровенного рассказа певицы отреагировал и ее муж Виталий. Он признался, что до сих пор тяжело переживает трагедию, и объяснил, почему раньше не рассказывал о ней публично: хотел дать жене время прийти в себя.

«А меня как мужа и отца до сих пор разрывает изнутри от всего, что произошло… И сегодня она нашла в себе мужество рассказать о пережитом первом. И поверьте, она рассказала все еще очень сдержанно…» — написал Виталий.

Пост Ирины Федишин — комментарий Виталия Челника / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин — комментарий Виталия Челника / © instagram.com/irynafedyshyn

В то же время мужчина пообещал обнародовать гораздо больше подробностей об обстоятельствах той ночи, организации работы больницы и решении конкретных людей. Он также заявил, что назовет фамилии тех, к кому у семьи остаются серьезные вопросы.

«Я расскажу гораздо больше. Об обстоятельствах той ночи, об организации работы больницы, о действиях и решениях конкретных людей. И название фамилии тех, к кому остаются серьезные вопросы. Я не хочу, чтобы эта история осталась только нашей личной болью. Я хочу, чтобы правда была услышана, чтобы на все вопросы были даны ответы, а самое главное — чтобы никакой другой семье не пришлось пережить то, что мы пережили», — подчеркнул муж артистки.

«Моя история на этой земле еще не завершена»: как Ирина Федишин учится жить после потери дочери

После пережитого Ирина Федишина постепенно учится принимать новую реальность. Она призналась, что ей до сих пор больно осознавать потерю дочери и невозможность родить еще одного ребенка.

Несмотря на невыразимую боль, певица пытается находить силы жить дальше ради своих родных — мужа, сыновей и родителей. Она поблагодарила Бога за то, что осталась жива, и призналась, что учится жить одновременно с двумя чувствами: безграничной болью по потерянному и благодарностью за возможность продолжать свой путь.

«Я очень хочу отпустить эту ситуацию, потому что мне тяжело на сердце», — поделилась артистка.

В то же время, Ирина верит, что пережитое не станет концом ее истории. Она благодарна за то, что осталась рядом с близкими, которым нужна и пытается постепенно восстанавливаться после пережитого.

«Если Он сохранил мне жизнь, значит, моя история на этой земле еще не завершена», — подытожила певица.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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