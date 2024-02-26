Ирина Федишин приехала на Донбасс и рассекретила, как помогла защитникам

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что поехала в Донецкую область.

Исполнительница в своем Instagram призналась, что ее поездка на восток Украины преследовала важную цель. В частности, знаменитость привезла для военных автомобили, которые крайне необходимы на фронте.

"Поехала к нашим защитникам: повезла автомобили, слова поддержки и благодарности", — поделилась Ирина Федишин.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В общей сложности, артистка приобрела для военных 22 автомобиля. Средства на транспорт у знаменитости получилось собрать благодаря ее последнему концертному туру "Україна колядує". А с начала полномасштабной войны певица передала на фронт уже 182 автомобиля.

"22 автомобиля получилось закупить с тура "Україна колядує". А всего уже отправили 182 машины для ВСУ! Друзья, не устайте помогать ВСУ, только вместе мы сила", — отметила артистка.

Ирина Федышин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, двоюродный брат Ирины Федишин защищал Украину от российских оккупантов. К сожалению, больше года назад военных погиб в боях под Соледаром. Певица в годовщину смерти брата почтила его память и показала архивные фото.

Читайте также: