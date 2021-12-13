Ирина Федишин призналась, что использует ремень в воспитании детей

В то же время артистка подчеркнула, что она против физических наказаний.

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о воспитании своих детей – 10-летнего Юры и 6-летнего Олега.

Как призналась артистка в программе "Звездный путь", она не поддерживает физические наказания, но было такое, что звездной маме приходилось брать в руки ремень. "Я плохо отношусь к физическим наказаниям. Очень редко я могу брать ремень. Но перед этим я 10 раз скажу. Два раза было, что брала", – призналась Федишин.

В то же время артистка подчеркнула, что речь идет не об избиении. Однако, объясняет артистка, иногда очень тяжело справиться с двумя мальчиками.

Ирина Федишин с сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

"Ну, чтобы это избиение было – конечно, что нет. Но если уж не доходит с 10-го раза, предупредила, такое бывало, что я таки брала ремень и говорила – ну вы сами напросились. У меня нервы не железные", — сказала Ирина.

Певица добавила, что она была бы не против в третий раз стать мамой и даже в этот раз позволила бы себе побывать в декрете, чего не делала с первыми двумя детьми:

"Теперь, когда мы с мужем говорим о третьем ребенке, то я бы уже хотела полный декрет. Конечно, ты скучаешь по сцене, время от времени, хочется к зрителям. Но, чтобы такой безумный темп был, я бы уже не хотела", – объяснила звезда.

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