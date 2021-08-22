Ирина Федишин призналась, что мечтает родить третьего ребенка: "Хочется красавицу-девочку"

Также артистка поделилась секретом крепких отношений.

Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык этим летом отпраздновали 15 годовщину брака.

Во время концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Летняя серия" исполнительница со сцены поделилась секретом крепких отношений.

"Во-первых, это действительно любовь, потому что она все стерпит, все выдержит. Конечно, умение прощать, умение иногда стерпеть. Найти тот момент, когда лучше промолчать, а когда ты понимаешь, что все в порядке — тогда уже можно пообщаться на спокойных тонах. В любом случае, минимум, посчитать до 10, когда ты чувствуешь, что закипаешь", — поделилась звезда.

Ирина Федишин с мужем / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина и Виталий воспитывают двоих детей — 10-летнего Юрия и 6-летнего Олега. Звезда призналась ведущей Екатерине Осадчей, что пара мечтает родить дочь.

"Катя, смотрю на вас, очень вдохновляете. На самом деле, все возможно и мне очень хочется красавицу-девочку. Я не знаю, конечно, как это воплотить с третьего раза, но говорят, как Бог даст, так будет. Мы действительно с мужем хотим третьего ребенка, поэтому, поживем увидим", — призналась знаменитость.

Напомним, ранее Ирина Федишин в красном бикини верхом на муже устроила откровенный фотосет. Артистка поделилась горячими кадрами вместе с любимым.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку