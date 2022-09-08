Ирина Федишин призналась, какую технику приобрела для украинских защитников

Украинская певица провела благотворительный вечер в Вероне, Италия, где ей удалось собрать для ВСУ немалую сумму.

От начала полномасштабной войны певица Ирина Федишин занимается волонтерством и помогает украинским защитникам.

В настоящее время артистка находится за границей, где проводит благотворительные вечера. В частности, недавно звезда собирала деньги для военных в Вероне, Италия.

Благодаря благотворительному мероприятия Ирина приобрела для военных 16 единиц техники.

"Община Вероны — вы невероятны! Результат благотворительного ужина нас ошеломил. Удалось закупить 16 единиц техники и многое другое", — поделилась Федишин.

В общей сложности певица приобрела восемь грузовиков, два военных катера, три автобуса, восемь колес для трала и три квадрокоптера.

Отметим, что недавно Ирина Федишин также проводила благотворительный вечер в Лиссабоне, Португалия. Там звезде удалось собрать для военных более 35 тысяч евро.

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