Ирина Федишин призналась, на какие средства живет во время войны: "Отдавала все деньги, работала бесплатно"

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин призналась, на какие средства живет ее семья во время полномасштабной войны в Украине.

Практически с первых дней российского вторжения артистка активно волонтерит. С каждого своего концертного тура исполнительница передает миллионы на нужды ВСУ. Певица в интервью Маше Ефросининой признается, что так масштабно волонтерить ей позволяет финансовая подушка. Еще до начала войны Ирина Федишин много работала, поэтому смогла отложить средства, на которые сейчас и живет ее семья.

"До начала войны было очень много работы, большие туры, концерты. Я наработала финансовую подушку, мне это позволяет сейчас, на самом деле, круто волонтерить. Бывает так, что ты сделала концерт, собрала средства, аукцион и люди донатили, но часто происходит так, что этот донат, когда это большие объемы, может позже дойти. А ты понимаешь, что ребята долго ждать не могут. Если у тебя есть возможность, просто свои средства быстренько доставить, а потом те с концерта доходят. То есть это финансовая подушка, которую мы хорошо сделали до начала войны", - поделилась артистка.

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Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин также призналась, что более двух лет работала бесплатно и все средства передавала на нужды ВСУ. Впрочем, война продолжается дальше, а у артистки есть финансовые обязательства. Поэтому, сейчас у нее есть определенный заработок с продажи билетов на ее концерты. Впрочем, эта сумма незначительна. Ирина Федишин признается, что во время войны особо не тратит средства, а покупает только то, что ей необходимо.

"Скажу честно, более двух лет я отдавала абсолютно все деньги. Работала полностью бесплатно. Потом мне знакомые и друзья начали говорить, что так нельзя, потому что война уже более двух лет, и ты должна что-то для себя оставлять. Я об этом не задумывалась, потому что у меня были деньги. Я понимала, что война, мне не нужны какие-то особняки или супер рестораны, мне не нужны супер райдеры, я могу пожить в обычных апартаментах. Для чего тратить эти средства, если можно их отдать ребятам. Мы так работали. Но война затягивается. Ты понимаешь, что у тебя есть дети, и какую-то часть средств ты должна оставлять и для семьи, на жизнь, коммуналку, записать песню", - добавила артистка.

Напомним, недавно певица Наталья Валевская призналась, сколько зарабатывает в месяц. Также артистка рассказала о своих бизнесах, которые приносят ей доход.