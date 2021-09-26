Ирина Федишин призналась, требуют ли что-то от нее в школе, в которой учатся ее дети

Ирина Федишин призналась, требуют ли что-то от нее в школе, в которой учатся ее дети

Сыновья звезды ходят в одну школу.

Украинская певица Ирина Федишин в этом году отвела своего младшего сына Олега в первый класс.

Однако, в программе "Світське життя" артистка рассказала, что волновалась, потому что слишком рано отпустила мальчика в школу. Ведь ее старшин сын Юрий пошел в первый класс в семь лет, а вот младший — шесть.

Ирина Федишин с младшим сыном / instagram.com/irynafedyshyn

"Когда вижу, как муж отводит его в школу, то всегда волнуюсь, не рано ли я его отвела в первый класс. Но ребенок так счастлива. Он не хотел ходить в садик, поэтому мы решили, что он в шесть лет пойдет в первый класс ", — говорит артистка.

Сыновья Ирины Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Кстати, сыновья исполнительницы вместе ходят в одну школу. И, как признается Ирина, от нее, как от звездной мамы, в учебном заведении ничего не требуют. Напротив, она становится инициатором.

"Ничего не требуют от меня в школе, пока что. И, надеюсь, не будут. Кстати, в школе у нас есть сменная обувь. Дети должны носить его с собой каждый день. Я думаю поговорить с родителями, чтобы сделать специальные шкафы для детей. Чтобы они не носили его с собой ", — поделилась певица.

Семья Ирины Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Кстати, исполнительница говорит, что в школе ее не просят петь на торжественных мероприятиях вместе с сыном. Оказывается, ее муж выступает инициатором. Он часто предлагает, чтобы Юрий с Олегом спели на какой-то школьной линейке.

Планирует ли Ирина Федишин спеть на праздничной линейке в школе сыновей

Напомним, в этом году отвела своего 6-летнего сына в первый класс и Слава Каминская. Артистка призналась, что Леонард в первый же день начал встречаться с девочкой.

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