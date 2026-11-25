Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин постепенно возвращается к творческой деятельности после тяжелой потери, о которой стало известно в октябре.

Артистка в фотоблоге поделилась новыми кадрами из студии звукозаписи и показала, чем сейчас наполнены ее будни. На опубликованных кадрах исполнительница работает над новой музыкой вместе с профессионалом по звукозаписи. Рядом с ней также находится муж Виталий Човнык, поддерживающий жену в этот непростой период.

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«С головой в работу», — коротко подписала кадры Ирина.

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Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Похоже, именно творчество становится для певицы одним из способов постепенно оправиться после пережитого. Недавно она уже представила первую после трагедии песню под названием «Біль». Федишин объясняла, что хотела передать в ней собственные чувства и поддержать людей, также проходящих через потерю.

Под новой публикацией артистки собралось немало теплых слов. Подписчики радуются, что Ирина снова работает над музыкой, и признаются, что ждут ее последующие релизы и концерты.

Рады видеть вас в работе, ждем ваши песни.

Вы молодец, Иринка! Ждем Вас и Ваших новых песен. Очень рады Вас снова видеть. Любим и желаем новых успехов в творчестве.

Ириночка! Вы Великая молодец что не сдаетесь! Ждем новых концертов!

Молодчинка, сильная женщина!

Ирина Федишин потеряла дочь — причины трагедии и шокирующие подробности

О трагедии в семье Ирины Федишин стало известно 13 октября. Тогда ее муж и продюсер Виталий Човнык сообщил, что они потеряли дочь на восьмом месяце ожидания. В то же время сама певица пережила состояние, опасное для жизни. Впоследствии артистка рассказала, что девочку назвали Вероникой. Из-за тяжелых осложнений во время беременности медикам пришлось удалить Ирине матку, поэтому она, к сожалению, больше не сможет родить детей.

По словам Федишин, трагедия произошла из-за преждевременной отслойки плаценты, сопровождавшейся внутренним кровотечением. Первую боль она почувствовала однажды вечером, однако сначала она прошла. Когда неприятные ощущения вернулись, певица обратилась к врачам, которые настаивали принимать определенные медикаменты и ждать их действия после домашнего осмотра.

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Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

В роддом она приехала уже ночью, где во время обследования медики не обнаружили сердцебиение ребенка и диагностировали отслойку плаценты. Из-за сильного кровотечения артистке провели сложную операцию. В медицинской выписке, по ее словам, указали внутриутробную гибель ребенка, удаление матки и геморрагический шок III степени.

После пережитого семья обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой проверить обстоятельства оказания медицинской помощи. Комиссия Минздрава впоследствии сообщила о семи выявленных нарушениях, среди которых — задержка ультразвуковой диагностики и несвоевременное выявление отслойки плаценты. Ранее сама Ирина Федишин обнародовала подробную хронологию событий.

Тем временем муж певицы Виталий Човнык уже назвал фамилии виновных и требует справедливости с должным наказанием всех причастных.

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