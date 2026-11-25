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Ирина Федишин рассекретила, что после смерти дочери помогает ей пережить боль и найти утешение
Звезда приходит в себя после тяжелой потери и постепенно возвращается к поклонникам.
Украинская певица Ирина Федишин постепенно возвращается к творческой деятельности после тяжелой потери, о которой стало известно в октябре.
Артистка в фотоблоге поделилась новыми кадрами из студии звукозаписи и показала, чем сейчас наполнены ее будни. На опубликованных кадрах исполнительница работает над новой музыкой вместе с профессионалом по звукозаписи. Рядом с ней также находится муж Виталий Човнык, поддерживающий жену в этот непростой период.
«С головой в работу», — коротко подписала кадры Ирина.
Похоже, именно творчество становится для певицы одним из способов постепенно оправиться после пережитого. Недавно она уже представила первую после трагедии песню под названием «Біль». Федишин объясняла, что хотела передать в ней собственные чувства и поддержать людей, также проходящих через потерю.
Под новой публикацией артистки собралось немало теплых слов. Подписчики радуются, что Ирина снова работает над музыкой, и признаются, что ждут ее последующие релизы и концерты.
Рады видеть вас в работе, ждем ваши песни.
Вы молодец, Иринка! Ждем Вас и Ваших новых песен. Очень рады Вас снова видеть. Любим и желаем новых успехов в творчестве.
Ириночка! Вы Великая молодец что не сдаетесь! Ждем новых концертов!
Молодчинка, сильная женщина!
Ирина Федишин потеряла дочь — причины трагедии и шокирующие подробности
О трагедии в семье Ирины Федишин стало известно 13 октября. Тогда ее муж и продюсер Виталий Човнык сообщил, что они потеряли дочь на восьмом месяце ожидания. В то же время сама певица пережила состояние, опасное для жизни. Впоследствии артистка рассказала, что девочку назвали Вероникой. Из-за тяжелых осложнений во время беременности медикам пришлось удалить Ирине матку, поэтому она, к сожалению, больше не сможет родить детей.
По словам Федишин, трагедия произошла из-за преждевременной отслойки плаценты, сопровождавшейся внутренним кровотечением. Первую боль она почувствовала однажды вечером, однако сначала она прошла. Когда неприятные ощущения вернулись, певица обратилась к врачам, которые настаивали принимать определенные медикаменты и ждать их действия после домашнего осмотра.
В роддом она приехала уже ночью, где во время обследования медики не обнаружили сердцебиение ребенка и диагностировали отслойку плаценты. Из-за сильного кровотечения артистке провели сложную операцию. В медицинской выписке, по ее словам, указали внутриутробную гибель ребенка, удаление матки и геморрагический шок III степени.
После пережитого семья обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой проверить обстоятельства оказания медицинской помощи. Комиссия Минздрава впоследствии сообщила о семи выявленных нарушениях, среди которых — задержка ультразвуковой диагностики и несвоевременное выявление отслойки плаценты. Ранее сама Ирина Федишин обнародовала подробную хронологию событий.
Тем временем муж певицы Виталий Човнык уже назвал фамилии виновных и требует справедливости с должным наказанием всех причастных.