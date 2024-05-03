Ирина Федишин рассекретила, как готовится к Пасхе и какие в ее семье соблюдают традиции

Украинская певица Ирина Федишин рассекретила, как готовится к Пасхе, а также призналась, каким традициям следует ее семья.

Готовиться к празднику исполнительница начала в Чистый четверг. В этот день знаменитость тщательно убирает в доме, а после этого выпекает паски. Правда, приготовлением главного пасхального блюда занимается мама исполнительницы, ведь именно она главная хозяйка.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"В Чистый четверг по украинским традициям хозяйки пекут паски. Когда в доме убрано, помыты окна, должны быть светлые и чистые мысли. В этот день мы и выпекали куличи. Старшая хозяйка – моя мама, а я просто помогаю. Мы готовимся к Пасхе", – рассказала артистка в эфире телемарафона "Единые новости".

Исполнительница поделилась, что паски они украшают уже всей семьей. Ирина Федишин подчеркнула, что это очень увлекательный процесс, от которого даже ее сыновья не могут удержаться.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"На самом деле, это очень увлекательный процесс. Я думаю, что приобщаться будут все, не только мы с мамой. Дети тоже, потому что им очень интересно украшать разными цветами, выкладывать белую глазурь. Мы будем делать это всей семьей", — поделилась певица.

Федишин также рассказала, что складывает в пасхальную корзину. Оказывается, там обязательно должен быть хрен.

"Будем в корзину все складывать, пойдем святить. В корзину мы складываем и писанки, и масло, и колбасу, и хрен. На Пасху мы готовим основные блюда. Когда мы приходим из храма, то съедаем яйцо и хорошо посыпаем его мелко натертым хроном", — призналась артистка.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

После Пасхи Ирина Федишин отправляется с гастролями в Америку и Канаду. Исполнительница поделилась, что едет давать благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Певица собирает средства, на которые покупает автомобили и отправляет их на фронт. С начала войны исполнительнице удалось приобрести уже 182 автомобиля для военных.

"После Пасхи я отправляюсь в Америку на гастроли. У меня запланированы концерты в Америке и Канаде. Эти концерты направлены на поддержку ВСУ, еду с целью собрать средства и помочь нашим ребятам, которые постоянно ко мне обращаются, очень много запросов. Мы свое внимание обращаем именно на автомобили. Нам уже удалось 182 купить и отправить ребятам. Едем с целью собрать средства на автомобили", - призналась артистка.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Ирина Федишин делилась редким фото с мамой. Исполнительница показывала, как проводит время с родным человеком.

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