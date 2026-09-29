Ирина Федишин рассекретила пол третьего ребенка

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин и ее муж Виталий Човнык станут родителями дочери.

Радостной новостью артистка поделилась в Instagram, где показала особый момент — супруги устроили гендер-пати под открытым небом. Для объявления пола ребенка Ирина и Виталий использовали огнетушители с цветным дымом.

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На опубликованных кадрах видно, как супруги с сыновьями одновременно открывают огнетушители с дымом. Когда пространство вокруг них окутывает розовый дым, становится понятно — Ирина и Виталий ждут девочку. Эмоции возлюбленных в этот момент зашкаливали. Супруги прыгали от счастья.

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Ирина Федишин с семьей

Ирина Федишин с семьей

«Это благословение Божье. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок», — написала Ирина Федишин.

Не обошлось без романтического жеста от Виталия. После того, как супруги узнали пол будущего ребенка, муж подбежал к беременной возлюбленной и вручил ей большой букет белых роз. Ирина Федишин не скрывала счастливых эмоций и нежно обнималась с мужем.

Для супругов новость о дочери стала исполнением заветной мечты. Теперь в семье Федишин с нетерпением ждут появления маленькой дочери.

Для Ирины Федишин и Виталия Човныка будущая дочь станет третьим ребенком. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — Юрия и Олега. Ирина и Виталий вместе уже два десятилетия. Они поженились, когда певице было всего 19 лет. За годы брака Виталий стал для артистки не только мужем, но и продюсером.

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