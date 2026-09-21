Ирина Федишин рассекретила срок беременности и заговорила о поле малыша

Ирина Федышин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин рассекретила срок беременности и заговорила о поле будущего малыша.

Артистка сейчас в положении. Знаменитость ждет рождения третьего ребенка. Кстати, роды уже не за горами. Исполнительница сейчас находится на 32-й неделе беременности. Пол малыша Ирина Федишин пока держит в секрете. Певица обещает организовать гендер-пати, а после этого рассекретить все подробности поклонникам.

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Ирина Федышин / © instagram.com/irynafedyshyn

«32-я неделя! Это время пролетело невероятно быстро и насыщенно — столько событий, эмоций и особых моментов… А впереди — самая ожидаемая встреча. С каждым днем она все ближе, и мы очень ждем. Совсем скоро я поделюсь с вами, кого же мы ждем», — поделилась артистка.

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А пока Ирина Федишин снялась в чувственном фотосете. Знаменитость позировала перед объективом фотокамеры в нижнем белье, а образ дополнила длинным жакетом. На фотографиях исполнительница продемонстрировала свой очень сильно округлившийся животик.

Ирина Федышин / © instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Ирина Федишин показывала, как собирала картошку на огороде. Также знаменитость похвасталась щедрым урожаем.

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