Ирина Федишин рассказала о гибели брата на войне и почему за более чем два года не смогла его похоронить

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин рассказала о болезненной потере двоюродного брата Романа Климковича на войне.

Мужчина защищал страну от российских оккупантов. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась 9 февраля 2023 года. Ирина Федишин в интервью Маше Ефросининой поделилась, что общалась с побратимами Романа. Брат артистки погиб из-за вражеского прилета к дому, рядом с которым находились военные.

"Я видела фотографию, как он лежал убитый возле того дома. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он. Я спрашивала у ребят, как это произошло, много общалась с его бригадой. Они собрались под домом, где не было связи, и туда был прилет", - поделилась артистка.

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Ирина Федишин с братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

Певица говорит, что так и не смогла похоронить брата. Дело в том, что территория, где он погиб, - оккупирована. Побратимы Романа пытались достать его тело, но не удалось. Ирина Федишин тоже сделала уже возможное, однако без результата.

"Он остался на той территории, оккупированной. Знаю, что ребята пытались как-то достать его, но ничего не получилось. Ну и, конечно, мы в поисках бились, звонили везде, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела, говорили, ждите", - говорит певица.

Ирина Федишин добавила, что смерть Романа далась ей больно. Однако после этого артистка поняла, что не имеет права опускать рук. Сейчас исполнительница делает все возможное, чтобы как можно больше помогать военным, чтобы те возвращались домой живыми.

Ирина Федишин с братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

"Он погиб за нашу Украину. Отдал свою жизнь. Это очень больно на самом деле. Но эта боль не дает шансов опустить руки. Наоборот - она заставляет изо всех сил бороться за нашу Украину, помогать нашим ребятам, чтобы они возвращались живыми с фронта", - добавила певица.

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Напомним, ранее Ирина Федишин призналась, на какие средства живет ее семья во время войны. Более двух лет исполнительница работала бесплатно и все средства переводила на помощь ВСУ.