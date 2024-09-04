Ирина Федишин рассказала о пережитом ужасном обстреле Львова: "Слышали громкие взрывы"

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о пережитом ужасном обстреле Львова.

Российские оккупанты под утро 4 сентября обстреляли город ракетами и дронами. К сожалению, есть попадания. Повреждены дома, исторические здания и автомобили. В результате вражеского обстрела Львова, по последним данным, погибли семь человек, а 45 — госпитализированы в больницу. Среди пострадавших есть дети.

Певица Ирина Федишин вместе с семьей находилась в городе. Артистка говорит, что это была просто ужасная ночь. Исполнительница слышала громкие взрывы в городе и сильно испугалась. Певица выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате террористического обстрела.

Разрушение во Львове в результате атаки 4 сентября / Фото: Владимир Зеленский

"Этой ночью мы слышали громкие взрывы во Львове. 4.09.24 — ужасная ночь... Уже известно, что российская ракета забрала жизни 7 человек, среди них — 3 детей. Страшная трагедия... Искренние соболезнования", — написала певица.

Напомним, страна-агрессор Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Во вторник, 3 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеские снаряды попали по зданию института и больницы. Известно о 51 погибшем и 219 раненых. Украинские знаменитости отреагировали на ужасное преступление, которое совершила РФ.

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