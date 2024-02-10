Ирина Федишин растрогала фото с покойным братом, погибшим на фронте: "Не дождались его тела"

Украинская певица Ирина Федишин умилила архивными кадрами с покойным двоюродным братом Романом.

Прошел год, как артистка потеряла родного человека. Роман погиб в боях под Соледаром, защищая Украину на Красной Горе. С первых дней войны мужчина служил в рядах ВСУ.

По этому случаю в фотоблоге Ирина показала серию кадров с братом и сделала откровенное признание. Как оказалось, тело погибшего Героя семье Федишина до сих пор не вернули.

Ирина Федишин с братом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с братом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сегодня год, как он пал в бою за Украину… Уже год, а боль не утихает. Мы до сих пор не дождались его тела. Вечная память, Царство Небесное Герою Украины, Роману Климковичу. Настоящий брат и мой защитник, который в небе теперь оберегает меня своими молитвами", – написала Ирина.

Брат Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

К слову, певица всегда была очень близка с Романом. В последний раз перед гибелью она видела его во время своего концерта.

Также артистка показала последние кадры брата с горячих точек, снятых его побратимами.

Брат Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники Ирины Федишин разделили с ней боль и в комментариях поддержали ее семью словами утехи:

У меня тоже братик погиб. Полтора года прошло, а все еще верится. Все ждем. Держитесь! Сил Вам!

Примите наши искренние соболезнования. Очень жаль. Вечная память и низкий поклон Герою Украины

Как же трудно все это переживать, боль и слезы. Вечная и светлая память Роману

Вечная и светлая память Герою, искренние соболезнования Вам, Ирина, и всей Вашей семье

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева поделилась архивной фотографией с покойным папой. Знаменитость также обратилась к нему с особыми словами.

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