Ирина Федишин разоблачила мошенницу и посадила ее за решетку: "Продолжаются следственные действия"

Ирина Федишин обратилась в правоохранительные органы / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Украинская певица Ирина Федишин поспособствовала задержанию мошенницы, которая незаконно использовала ее благотворительный фонд для наживы на военных.

Об ужасном инциденте артистка рассказывала ранее. Тогда она делилась, что была возмущена поступком неизвестных, которые совершали фальшивые звонки воинам от ее якобы благотворительного фонда с вымогательством денег за предоставленные авто. Как и обещала, артистка обратилась в правоохранительные органы и довела дело до конца — разоблачила злоумышленников.

"Мошенница за решеткой. Я не знаю, какими людьми нужно быть, чтобы наживаться на военных. До меня дошла информация, что неизвестные мне лица звонят военным, представляются волонтерами БФ "Ирины Федишин", обещают машины, и за это берут с военных средства и просто исчезают. Хочу еще раз подчеркнуть, что все машины, которые мы передали на фронт, мы передали абсолютно бесплатно! И когда я узнала о таких мошеннических схемах с военными, я не смогла промолчать и обратилась с заявлением в полицию", - призналась исполнительница.

Реклама

Ирина Федишин наказала злоумышленницу / © instagram.com/irynafedyshyn

В результате розыска причастных Ирина Федишин поблагодарила правоохранительные органы за помощь в решении проблемы. По словам артистки, сейчас идет досудебное расследование. Подозреваемой грозит до восьми лет за решеткой.

"По состоянию на сейчас уже могу вам сообщить, что злоумышленники разоблачены и взяты под арест. Продолжаются следственные действия. Мошенницей оказалась 23-летняя жительница Закарпатья. Спасибо правоохранительным органам, которые разоблачили ее. Следователи территориального подразделения полиции сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного 4.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога", — ошеломила Ирина.

Напомним, недавно СБУ объявила о подозрении российскому рэперу-путинисту Тимати, который поддерживал оккупационный режим.