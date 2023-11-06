Ирина Федишин резко ответила на критику, что ее муж во время войны выехал за границу

Украинская певица Ирина Федишин нарвалась на критику в Сети.

Причиной этого стали счастливые семейные кадры, опубликованные артисткой в Instagram. Певица показалась в Барселоне с мужем и детьми и делилась, какие места нужно обязательно посетить во время экскурсии по городу.

Однако не все пользователи оценили семейные кадры. Некоторые юзеры начали критиковать Ирину, как это ее муж, продюсер, Виталий Човнык, во время войны смог уехать за границу: "Интересно, а как муж пересек границу?", "А зачем публиковать такие фото? Когда мужчин других женщин за полтора года даже в отпуск домой не отпускают, вы фотографируетесь в Барселоне", "Как муж смог выехать?".

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин не стала терпеть критику, поэтому резко ответила пользователям. Артистка отметила, что ее муж уехал за границу законно, ведь имеет соответствующее разрешение. По словам певицы, они зарабатывают средства для ВСУ, на которые потом покупают необходимые вещи для фронта.

"Здесь несколько пользователей пишут глупости. Вы при своем уме? Что так все перекручиваете? Выехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. Заработали и купили из этой поездки 100 дронов и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать сложно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не прячется. Уже не раз выезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся и уже в Украине. Успокойтесь", — резко ответила артистка.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Также Ирина Федишин подчеркнула, что ее муж организует благотворительные концерты, работает с военными запросами, а также занимается благотворительным фондом.

"Для чего выписывать оскорбительные комментарии и так обесценивать труд людей? Виталий соучредитель благотворительного фонда Ирины Федишин и проделывает огромную работу для Украины. Кроме организации благотворительных концертов, постоянно работает с запросами военных", — добавила звезда.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Лилии Ребрик, которая в положении, досталось от хейтеров. Ведущую обвинили, что она якобы в третий раз забеременела, чтобы муж смог выехать за границу. Знаменитость не стала терпеть такие упреки и поставила комментаторов на место.

Читайте также: