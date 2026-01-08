- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 378
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Федишин с мужем и сыновьями вернулась из-за границы и восхитила зимней сказкой
Долгое время вся семья находилась в благотворительном туре, а теперь отдыхает дома.
Украинская певица Ирина Федишин после насыщенных гастрольных благотворительных туров за океаном вернулась домой и поделилась теплыми семейными фото.
В фотоблоге артистка опубликовала редкие фото с мужем Виталием Човником и сыновьями, которые сразу привлекли внимание поклонников. На снимках Федишин позирует в ярком пальто с украинскими мотивами на фоне зимних пейзажей. Звезда призналась, что особенно ценит возможность быть рядом с семьей, ведь именно родные дают ей ощущение покоя и опоры.
Отдельное внимание подписчики обратили на сыновей певицы. Ребята заметно повзрослели и стали настоящими красавцами. Старший сын Юрий с темными глазами больше похож на отца и уже активно присоединяется к маминым концертам, помогая с техническими моментами. Младший Олег — светлоглазый и очень напоминает саму Ирину.
Фанаты не скрывали восторга, отмечая, что семья Федишин выглядит очень гармонично.
Невероятные! Счастья Вашей замечательной семье!
Спасибо за помощь ВСУ
Очень красивые фотографии
Напомним, недавно актриса Ольга Сумская также показала свой отдых в Буковеле. Компанию ей составили муж и дочь.