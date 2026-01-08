ТСН в социальных сетях

Ирина Федишин с мужем и сыновьями вернулась из-за границы и восхитила зимней сказкой

Долгое время вся семья находилась в благотворительном туре, а теперь отдыхает дома.

Вера Хмельницкая
Ирина Федишин с мужем и сыновьями

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин после насыщенных гастрольных благотворительных туров за океаном вернулась домой и поделилась теплыми семейными фото.

В фотоблоге артистка опубликовала редкие фото с мужем Виталием Човником и сыновьями, которые сразу привлекли внимание поклонников. На снимках Федишин позирует в ярком пальто с украинскими мотивами на фоне зимних пейзажей. Звезда призналась, что особенно ценит возможность быть рядом с семьей, ведь именно родные дают ей ощущение покоя и опоры.

Ирина Федишин с семьей / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с семьей / © instagram.com/irynafedyshyn

Отдельное внимание подписчики обратили на сыновей певицы. Ребята заметно повзрослели и стали настоящими красавцами. Старший сын Юрий с темными глазами больше похож на отца и уже активно присоединяется к маминым концертам, помогая с техническими моментами. Младший Олег — светлоглазый и очень напоминает саму Ирину.

Ирина Федишин с сыном Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с сыном Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

Фанаты не скрывали восторга, отмечая, что семья Федишин выглядит очень гармонично.

  • Невероятные! Счастья Вашей замечательной семье!

  • Спасибо за помощь ВСУ

  • Очень красивые фотографии

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская также показала свой отдых в Буковеле. Компанию ей составили муж и дочь.

