Ирина Федишин с мужем поделились, как бы назвали своего третьего ребенка

Ирина Федишин с мужем поделились, как бы назвали своего третьего ребенка

Пара мечтает о девочке.

Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык летом в этом году отпраздновали 15-ю годовщину брака.

Супруги воспитывают двоих детей – 10-летнего Юру и 6-летнего Олега. Недавно артистка призналась, что пара мечтает стать многодетными родителями. Они хотят родить дочь. В программе "Звездный путь" влюбленные поделились, как бы назвали девочку. Так, им нравится имя Кристина.

Также Виталий признался, что не прочь назвать третьего ребенка в честь любимой – Ирина.

"Конкретно еще не обсуждали с Ирой. Но это красивые имена девочек, которые мне нравятся", – поделился продюсер.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

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