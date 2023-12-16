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Ирина Федишин шокировала, как ее авто едва нагло не обокрали: "Специально прорезали колесо"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ирина Федишин шокировала, как ее авто едва нагло не обокрали: "Специально прорезали колесо"

Ирину Федишин чуть не обокрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка сейчас находится в концертном туре.

Украинская певица Ирина Федишин шокировала, как ее пытались нагло ограбить.

К слову, артистка сейчас находится в концертном туре. Когда знаменитость направлялась с выступлением в польский город Белосток, ее едва не ограбили. Злоумышленники специально пробили колесо в автомобиле, где была вся техника певицы.

Ирину Федишин чуть не обокрали / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирину Федишин чуть не обокрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Моей технической команде специально прорезали колесо на заправке", – возмутилась артистка.

Ирину Федишин чуть не обокрали / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирину Федишин чуть не обокрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Это было сделано для того, чтобы обворовать автомобиль. Однако водители вовремя поняли, что что-то не так, сориентировались, а ворам не удалось совершить задуманное.

"Это наше другое авто, которое возит технику в туре. К счастью, ребята вовремя сориентировались и украсть не удалось", — поделилась певица.

Ирину Федишин чуть не обокрали / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирину Федишин чуть не обокрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Наконец, водители заменили испорченное колесо и поехали дальше в тур.

Ирину Федишин чуть не обокрали / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирину Федишин чуть не обокрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно участник группы "ТНМК" Фоззи рассказал, как их обокрали в Германии. К слову, у музыкантов украли деньги и даже документы. Исполнитель рассказал, удалось ли найти воров.

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Дата публикации
Просмотры
340
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