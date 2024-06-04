Ирина Федишин шокировала, как на ее концерте в США на сцену вылез пьяный россиянин: "Спалил гнилую суть"

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на одном из выступлений в США.

Артистка давала концерт в Миннеаполисе. Вдруг на сцену выбрался пьяный россиянин, который начал нагло себя вести. В частности, он гордо заявлял, что с РФ и гордился этим. Артистка же поинтересовалась, вышел ли он на сцену, чтобы попросить прощения за все преступления России и территории Украины и за развязанную войну. Впрочем, пьяный мужчина не собирался этого делать. По словам Федишин, он "показал свою гнилую суть", заявив, что извиняться ему не за что.

"Я русский!", — гордо заявил мужчина, который был на моем концерте в Миннеаполисе и вышел на сцену. Зал был в шоке…Я тоже не ожидала такой поворот событий! После такого гордого заявления, я ответила ему: "Пожалуй, хотите извиниться за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей, целые семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?". На что он ответил: "Мне не за что извиняться, я просто полюбил украиночку", — рассказала певица.

Ирина Федишин разговаривает с пьяным россиянином / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин поняла, что диалога с мужчиной не будет. Поэтому охрана вывела россиянина из зала. Впрочем, артистка была удивлена, что почти весь концерт он скрывал свою позицию и делал вид, что поддерживает Украину, а когда же выпил, то показался настоящим. Поэтому исполнительница призвала быть осмотрительным и сознательным и не вестись на "волков в овечьей шкуре".

"Этот россиянин немного выпили и спалил всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину. Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей коже, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре. Их цель — расшатать общину, делать разные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослабевало. Поэтому будем умны, держимся вместе. Несмотря на все моменты, не позволяем рассоривать нас, потому что сейчас самое важное – это наша победа и все усилия будем направлять только туда!" – отметила певица.

Напомним, Ирина Федишин находится в США, где дает благотворительные концерты. Перед поездкой исполнительница встретилась с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который подписал сине-желтые флаги для аукционов.

Читайте также: