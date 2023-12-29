Ирина Федишин шокировала, как украинцы за границей отчаиваются в будущем Украины: "Надо сдаться"

Украинская певица Ирина Федишин ошеломила, как некоторые люди за границей реагируют на полномасштабное вторжение.

Артистка свою творческую деятельность посвятила благотворительности. Она ездит за границу и собирает средства на закрытие военных нужд.

"Мы стараемся так выстроить выступления, что даже если люди приходят с мыслями немного развеяться, в течение выступления погружаются в то, чем живет сейчас Украина. Мы со сцены напоминаем, что война продолжается, цена ее очень высока, каждый день гибнут люди", – рассказала Ирина oboz.ua.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Впрочем, знаменитость признается, что некоторые люди приходят на ее благотворительные концерты с достаточно неоднозначной позицией. По словам Федишин, ей встречались поклонники, которые незадолго до события рассказывали, что украинцам нужно сдаваться, ведь уже очень много потерь. Однако после выступления певицы они меняли свое мнение и становились уверенными в победе Украины.

Автомобиль, который Ирина Федишин приобрела для военных / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Наблюдается глубокая усталость. Сейчас на концертах за границей просто сказать слово "война" – этого уже недостаточно. Ко мне, бывает, приходят на концерт украинцы, которые заявляют: "Ну зачем уже сопротивляться? Надо сдаться, потому что это человеческие жизни". А после выступления подходит такой человек и говорит: "Надо бороться". Тогда я понимаю, что концерт прошел не зря", – добавила артистка.

Напомним, недавно Ирина Федишин испугала своих фанатов, как ее авто едва нагло не обворовали. Воры во время ее концертного тура специально прорезали колесо в автомобиле, где была вся техника певицы.

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