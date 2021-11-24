Ирина Федишин стала жертвой аферистов, артистку "кинули" на деньги

Звезда рассказала об инциденте, который с ней произошел утром.

Украинская певица Ирина Федишин шокировала поклонников рассказом о том, как вместе с мужем Виталием Човныком стала жертвой аферистов.

На странице в Instagram исполнительница поделилась историей, как их с Виталием "кинули" на деньги. По словам артистки, им нужно было передать посылку из Киева в Тернополь. Супруги для этого решили воспользоваться услугами сервиса BlaBlaCar.

"Сегодня утром нам нужно было передать посылку из Киева на Тернополь. Мы забронировали BlaBlaCar. Водитель нам подтвердился и сказал, что посылка только с вокзала или автовокзала. Виталик поехал на автовокзал, ждет, ждет. Ему говорят: "Водитель немного опаздывает. Но по новым правилам, вы должны оплатить через кассу поездку на BlaBlaCar", — поделилась подробностями развода Федишин.

Неизвестный по телефону рассказал мужу певицы, к какой кассе подойти, там рядом терминал и нужно выбрать услугу "Поездка на BlaBlaCar". Виталий сказал, что в терминале нет такой услуги. Тогда неизвестный сказал выбрать "пополнение мобильного счета" и указать номер водителя. После оплаты номер заблокировался.

Федишин поделилась, что они "попали" на 200 грн, сумма хоть и незначительная, однако знаменитые супруги хотят предупредить своих поклонников о такой махинации.

Читайте также: