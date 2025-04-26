Ирина Федишин стала жертвой мошенников и обратилась к военным с важным заявлением

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно закупила 376 автомобилей на фронт, столкнулась с мошенниками.

В своем фотоблоге исполнительница поделилась неприятным инцидентом. На днях она узнала, что военные получают фальшивые звонки от якобы ее благотворительного фонда с требованием денег за предоставленные авто. Ирина сразу опровергла причастность к этому. Артистка подчеркнула, что все транспортные средства передает воинам лично и бесплатно.

"Мошенники звонят нашим защитникам, обещают им автомобили, а затем требуют деньги за эти машины, топливо и другие услуги. Хочу отметить, что Благотворительный фонд Ирины Федишин никогда не требует никаких средств от военных. Все 368 машин мы отдали нашим защитникам абсолютно бесплатно и лично в руки без посредников", – объяснила звезда.

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Сторис Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Федишин попросила военных не реагировать на мошеннические звонки и сразу обращаться к правоохранителям. К тому же артистка добавила, что все причастные будут наказаны согласно закону.

"Обращаюсь к нашим военным. Если вы столкнулись с такой ситуацией, будьте бдительны и обращайтесь в соответствующие правоохранительные органы. Конечно, мы это тоже так не оставим, потому что это касается святого — помощи военным. Те, кто занимаются такими махинациями, будут за это отвечать", — призвала певица.

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука Екатерина обвинила его бывшую Кристину Горняк в незаконных схемах и скандальных романах с женатыми.