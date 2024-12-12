Ирина Федишин стала жертвой мошенников из России: "Это огромная потеря"

Украинская певица Ирина Федишин пожаловалась, что стала жертвой мошенников.

Печальной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Артистка сообщила поклонникам, что взломали ее электронную почту, а также YouTube-канал. К счастью, аккаунты в других соцсетях до сих пор под контролем певицы. Ирина Федишин убеждена, что здесь не обошлось без страны-агрессора России. Сейчас исполнительница делает все возможное, чтобы вернуть доступ к тому, что у нее украли мошенники.

"Несколько часов назад была совершена масштабная кибератака из разных стран. Это еще раз напоминает нам, что враг не дремлет и продолжает свои информационные нападки. Это произошло во время моего большого рождественского тура, и для нас это огромная потеря, ведь на моем YouTube-канале почти полмиллиона подписчиков. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть его", — поделилась звезда.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В то же время Ирина Федишин обратилась к поклонникам с важным напоминанием. Артистка попросила не реагировать на подозрительные сообщения, которые могут поступать от ее имени, ведь это дело рук мошенников.

"Прошу вас быть внимательными и не реагировать на какие-либо подозрительные письма, просьбы или сообщения, которые могут поступать от моего имени. Все эти действия направлены на то, чтобы нанести вред", — обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, сейчас Ирина Федишин вместе с семьей находится в США, где она дает концерты в рамках благотворительного тура "Украина колядует". Недавно артистка хвасталась, какой необычный подарок получила от поклонников на одном из своих выступлений.

Читайте также: