Ирина Федишин трогательно обратилась к погибшему брату в день его рождения

Певица Ирина Федишин написала трогательное обращение к своему покойному брату Роману, отдавшему свою жизнь в бою под Бахмутом.

Сегодня, 23 апреля, военный должен был отпраздновать свой 34-й день рождения, однако не суждено. В память о брате певица добавила сторис в Instagram.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"С днем рождения, мой братик! Тебе сегодня 34... Очень тебя люблю и очень по тебе скучаю! Не могу смириться! Ты наш ангел! Наш герой! Вечная тебе память! Царство небесное!", — написала Ирина.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

После гибели Романа его побратимы поделились последними кадрами с ним. На видео, опубликованном певицей, ее брат вместе со своей ротой находился в 28 км от Бахмута и собирался идти в решающий бой, в котором и погиб. Даже накануне тяжелого сражения Роман оставался улыбающимся и оптимистично настроенным.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Как ранее рассказывала Федишин, из-за тяжелых боев забрать тело брата семье так и не удалось. Со слезами на глазах исполнительница рассказала, что у нее остался только бронежилет Романа, который она отдала другому бойцу, чтобы защитить его.

Читайте также: