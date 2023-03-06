Ирина Федишин удивила мистическим фото со своего концерта в Лиссабоне: "Пошли мурашки по телу"

Певица Ирина Федишин на днях выступила с благотворительным концертом в поддержку Украины в Лиссабоне.

После выступления исполнительница могла пообщаться со своими поклонниками и сделать общие фото. Так, один из фанов Ирины подошел к ней за кулисами и показал фотографию, которая очень удивила Федишин.

Мужчина сфотографировал певицу во время исполнения песни "Братику", когда рядом с ней на сцене стояли ее сыновья. Однако на конечном фото поклонник Федишин увидел силуэт еще одного мальчика, образовавшегося из-за света прожекторов. Мистическим фото Ирина поделилась в Instagram.

"Друзья, что вы видите на этой фотографии? PS: это фото сделано во время песни "Братику" на концерте в Лиссабоне. Фотографию сделал один из зрителей и после концерта подошел мне показать. От увиденного у меня пошли мурашки по телу…", — поделилась певица.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, не так давно в семье Ирины Федишин произошло горе — ее двоюродный брат погиб в бою под Соледаром.

Читайте также: