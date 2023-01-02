Ирина Федишин удивила суммой, которую удалось собрать для ВСУ во время новогоднего концерта в Чехии

Украинская певица Ирина Федишин ошеломила суммой, которую ей удалось собрать для ВСУ во время концерта в Чехии 31 декабря.

В новогоднюю ночь исполнительница отправилась в чешский город Пардубице, где провела новогодний благотворительный вечер. На своей странице в Instagram Ирина поделилась видео с выступления и рассказала, сколько средств собрала во время концерта.

Так, исполнительнице удалось собрать на нужды ВСУ 9 тысяч 650 евро (около 405 тысяч гривен). Эти деньги будут потрачены на приобретение генераторов и автомобилей для наших защитников.

Новогодний благотворительный вечер в Pardubice (Чехия). Для ВСУ удалось собрать 9650 евро. На эти средства будет закуплено девять генераторов и автомобиль. ", – написала под видео с концерта Федишин.

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