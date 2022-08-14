Ирина Федишин уехала на передовую и показала "трофейную" технику

Исполнительница Ирина Федишин поехала на передовую.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что для нее это была особенная поездка. Певица была там, где велись актины бои с русскими оккупантами. ВСУ дали достойный отпор врагу и выгнали захватчиков.

Кроме того, украинские защитники отобрали у врага ценную технику, которая сейчас служит для ВСУ и помогает защищать Украину.

"Это была особая поездка и встреча: места, где шли сложные бои, разрушенные дома, мосты, человеческие судьбы... Больно. Но ребята дали достойный отпор и московская орда отступила: шокировало количество сожженной российской техники, а также драгоценные военные машины рашистов, которые наши ребята захватили в боях и теперь используются в свою пользу и продолжают борьбу за Украину", — поделилась Ирина.

Кстати, после поездки знаменитость решила сделать подарок украинским защитникам. Она решила посвятить им свою песню.

"После общения и услышанных трогательных историй я вернулась домой и пишу для вас песню, мои герои", — отметила Ирина.

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