Ирина Федишин в бикини: подборка пляжных фото певицы

У артистки роскошная фигура.

Популярной певице Ирине Федишин по душе пляжный отдых.

Артистка уже побывала в Болгарии, Доминикане, Турции и Дубае. В отпуске муж и продюсер звезды устраивает красавице-любимой фотосеты в бикини, которые исполнительница с удовольствием публикует в своем Instagram.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку эффектных фотографий Федишин в купальнике.

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Знаменитость любит носить как сплошные пляжные наряды, так и более откровенные бикини. У Ирины есть купальники разных цветов и фасонов, которые прекрасно подчеркивают ее фигуру.

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Федишин следит за формой и заранее начинает готовиться к пляжному сезону. В частности, певица качает пресс. Результат тренировок заметен всем фанам.

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

В 34 года, после рождения двоих детей, знаменитость может посоревноваться фигурами даже с юными девушками.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Один из секретов стройности звезды – отказ от сладкого и сахара и регулярные занятия спортом. Также Ирина не ест жирную пищу, а предпочитает запеченные овощи.

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Стоит отметить, что у знаменитости практически нет хейтеров. В комментариях подписчики оставляют позитивные сообщения. Чаще – комплименты кумиру: "Невероятная", "Ира, ты такая красивая", "Вау, роскошная", "Очень сексуально, супер!"

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