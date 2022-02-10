Ирина Федишин в бикини похвасталась мечтательным отдыхом на Мальдивах

Наконец-то мечта звезды осуществилась.

Мечта украинской певицы Ирины Федишин о поездке на Мальдивы наконец-то сбылась.

Так, на 35-летие, которое звезда отпраздновала 2 февраля, ее муж и продюсер Виталий Човнык подарил путевку на райский остров. О Мальдивах артистка даже написала песню.

И вот 9 февраля семья приземлилась на острове. Артистка уже записала видео и поделилась своими эмоциями с фанами. В ролике, появившемся в Instagram исполнительницы, она в бикини бежит к океану и плещется в бирюзовой воде.

"Ура, я на Мальдивах! Передаю всем большой привет! Начинаем наш отдых, здесь очень красиво! Просто невероятная красота! Мечты сбываются! P.S. Теперь в песне немного изменятся слова: "Я хочу ще раз на Мальдіви!" – прокомментировала знаменитость.

В ответ поклонники порадовались за свою кумиршу в комментариях:

Вау, какая там красота. Я очень-очень счастлива и радуюсь за вас. Пусть ваши мечты сбываются. Прекрасного и красивого отдыха и безумных эмоций

Наконец-то вы там! Мечты сбываются, не зря вы песню такую выпустили! Я за вас очень рада

Невероятная красота! Счастливый отдых!

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