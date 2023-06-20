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Ирина Федишин в цветастой мини-юбке похвасталась стройными ножками во время прогулки на самокате

Ирина Федишин в цветастой мини-юбке похвасталась стройными ножками во время прогулки на самокате

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1405
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Федишин в цветастой мини-юбке похвасталась стройными ножками во время прогулки на самокате

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка приехала в Европу на гастроли.

Певица Ирина Федишин продемонстрировала, как ловко умеет управлять самокатом.

В промежутках между благотворительными выступлениями Федишин с мужем и сыновьями имела возможность насладиться прогулкой по итальянскому городку Бергамо, в котором выступала в поддержку Украины.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Для исследования нового города звезда избрала самокат. Федишин покаталась по городу в коротенькой мини-юбке с цветастым принтом и голубом топе с глубоким декольте. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами по прогулке.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Также певица успела снять хорошее видео на центральной площади у фонтана. Картинка получилась увлекательная, ведь ролик был снят с помощью дрона.

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Дата публикации
Просмотры
1405
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