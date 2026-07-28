Ирина Федишин в годовщину брака показала, какой была ее свадьба с мужем 20 лет назад

Ирина Федишин с мужем Виталием Човныком / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин отмечает важную дату в личной жизни — 20 лет со дня брака с мужем и продюсером Виталием Човныком.

По случаю фарфоровой свадьбы артистка поделилась в фотоблоге архивным фото с их церемонии. На фото молодожены позируют в свадебных нарядах, держа в руках белых голубей.

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Вместе с воспоминаниями Ирина рассказала, что их история любви началась еще много лет назад, когда Виталий подошел к ней после концерта за автографом. Впоследствии именно он стал ее самым близким человеком и мужем.

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«20 лет назад мы создали семью. Когда один парень пришел на мой концерт за автографом… А сегодня он мой муж. 20 лет назад мы сказали друг другу самое важное "да". Мне тогда было всего 19 лет. Кто-то говорил, что это рано. Но я ни дня об этом не пожалела», — поделилась певица.

Ирина Федишин с мужем Виталием Човныком — их свадьба на архивном фото / © instagram.com/irynafedyshyn

Федишин также посвятила мужу трогательные слова благодарности. Она подчеркнула, что за два десятилетия они вместе прошли немало испытаний, создали крепкую семью и стали родителями двоих сыновей — Юрия и Олега.

«За эти 20 лет мы получили самое ценное — наших детей. А еще тысячи воспоминаний, радости, трудности, победы, слезы, объятия, дороги и мечты. И самое главное — мы всегда были вместе. Благодарю тебя за любовь, поддержку, заботу и веру в меня даже тогда, когда было непросто. С годовщиной нас, Виталик. Люблю тебя. И с каждым годом еще сильнее», — трогательно обратилась артистка к возлюбленному.

К слову, Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились, когда певице было всего 19 лет. Вскоре муж стал не только ее спутником жизни, но и продюсером, который по сей день помогает развивать музыкальную карьеру артистки. Супруги воспитывают двоих сыновей, а в 2021 году, в честь 15-летия брака, они устроили символическую вторую свадьбу.

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Напомним, недавно свадьбу сыграла актриса Эмма Робертс. Однако ее звездный отец Эрик проигнорировал церемонию и озадачил заявлением, в котором намекнул на причины такого решения.

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