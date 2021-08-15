Ирина Федишин в голубом купальнике показала пышную грудь

Сейчас артистка отдыхает в Болгарии.
Украинская певица Ирина Федишин, которая не так давно интриговала местом своего отпуска, порадовала поклонников.
На этот раз на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала серию снимков с отдыха, на который она поехала вместе с мужем, детьми и родителями.
Фото были сделаны в Болгарии на пляже. На фотографиях артистка предстала в голубом купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь. Также Ирина на фото продемонстрировала свои длинные и стройные ножки.
Поклонники со своей стороны пожелали звезде удачного отдыха и засыпали ее комплиментами. В частности, в комментариях писали следующее:
- Хорошая и волшебная!
- Удачного вам отдыха!
- Ира, ты непревзойденная!
Напомним, что исполнительница любит будоражить воображение своих поклонников. Недавно Ирина поделилась фотографиями, на которых изображена на природе. Звезда выглядела, как настоящая нимфа-соблазнительница.