Ирина Федишин в голубом купальнике показала пышную грудь

Сейчас артистка отдыхает в Болгарии.

Украинская певица Ирина Федишин, которая не так давно интриговала местом своего отпуска, порадовала поклонников.

На этот раз на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала серию снимков с отдыха, на который она поехала вместе с мужем, детьми и родителями.

Ирина Федишин в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Фото были сделаны в Болгарии на пляже. На фотографиях артистка предстала в голубом купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь. Также Ирина на фото продемонстрировала свои длинные и стройные ножки.

Ирина Федишин в Болгарии / instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники со своей стороны пожелали звезде удачного отдыха и засыпали ее комплиментами. В частности, в комментариях писали следующее:

Хорошая и волшебная!

Удачного вам отдыха!

Ира, ты непревзойденная!

Напомним, что исполнительница любит будоражить воображение своих поклонников. Недавно Ирина поделилась фотографиями, на которых изображена на природе. Звезда выглядела, как настоящая нимфа-соблазнительница.

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