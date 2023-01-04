Ирина Федишин в игривом платье нежно поздравила мужа с днем рождения: "Ты моя муза и вдохновение"

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о празднике в семье.

3 января день рождения отпраздновал муж и продюсер исполнительницы Виталий Човнык. По случаю праздника артистка посвятила любимому трогательное сообщение в Instagram. Свой пост Федишин сопроводила красивыми общими фотографиями с мужем, на которых позирует в игривом обтягивающем платье с высоким разрезом.

Ирина Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Мой Витусик, с днем рождения! Ты воспет в моих песнях, ты моя муза и вдохновение. С тобой не бывает грустно. Всегда миллион креативных идей, всегда в движении, всегда интересно и очень насыщенно. Только ты можешь организовать: один концерт в Германии и сразу на следующий день в Ирландии, 4 сольных концерта в один день. 8 выступлений в новогоднюю ночь. В один день, на один и тот же час, сделать выступления в Ивано-Франковске и Виннице и отправить меня с балетом на кукурузнике, чтобы все успеть и никого не подвести. Мешать мне смотреть сериал, потому что ты написал текст песни "Україна колядує", и тебе нужно уже, чтобы я пошла и написала музыку. Но удалось во славу", — рассказала Федишин.

Также певица поделилась, что вместе с мужем они собрали средства с концертов, а это уже более 800 тысяч евро, на 80 автомобилей для ВСУ и даже на БТР.

Ирина Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина поблагодарила мужа за яркую и насыщенную жизнь, за их двух сыновей и семейное тепло, а также за верность и любовь.

Напомним, на днях Ирина Федишин ошеломила суммой, которую удалось собрать для ВСУ во время новогоднего концерта в Чехии.

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