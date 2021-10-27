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Ирина Федишин в коротких шортиках и топе похвасталась фигурой на отдыхе за границей

Ирина Федишин в коротких шортиках и топе похвасталась фигурой на отдыхе за границей

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Артистка улетела в Турцию.

Певица Ирина Федишин дождалась осенних каникул своих детей и улетела в теплые края.

Так, исполнительница на днях улетела в Турцию с мужем и сыновьями. Семья остановилась в отеле The Land Of Legends. Во время своего Instagram исполнительница провела мини-экскурсию и уже устроила импровизированный фотосет.

На снимках артистка появилась на фоне замка в коротких джинсовых шортиках и розовом топе. Наряд удачно подчеркнул бюст и ножки Ирины.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Попала в настоящую сказку! Но есть один нюанс. Скоро расскажу об отдыхе, вы ведь много спрашиваете", – сообщила звезда.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

В ответ фаны сделали Федишин комплименты.

  • Как всегда невероятно хороша! Наша украиночка
  • Такая красивая
  • Красотка. Не могу нассмотреться

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