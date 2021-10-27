Ирина Федишин в коротких шортиках и топе похвасталась фигурой на отдыхе за границей

Артистка улетела в Турцию.
Певица Ирина Федишин дождалась осенних каникул своих детей и улетела в теплые края.
Так, исполнительница на днях улетела в Турцию с мужем и сыновьями. Семья остановилась в отеле The Land Of Legends. Во время своего Instagram исполнительница провела мини-экскурсию и уже устроила импровизированный фотосет.
На снимках артистка появилась на фоне замка в коротких джинсовых шортиках и розовом топе. Наряд удачно подчеркнул бюст и ножки Ирины.
"Попала в настоящую сказку! Но есть один нюанс. Скоро расскажу об отдыхе, вы ведь много спрашиваете", – сообщила звезда.
В ответ фаны сделали Федишин комплименты.
- Как всегда невероятно хороша! Наша украиночка
- Такая красивая
- Красотка. Не могу нассмотреться
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